Украина может лишиться части поддержки от Соединенных Штатов и стран Евросоюза из-за текущих и нарастающих проблем в западных странах. Об этом заявил обозреватель британской газеты The Guardian Саймон Тисдалл.

По его словам, «грядущий гуманитарный кризис бросит вызов каждой стране ЕС». Обозреватель подчеркнул, что поддержка Киева со стороны европейских государств «может пошатнуться» по мере накопления проблем, связанных с украинским конфликтом. Со стороны Вашингтона поддержка также может сократиться после начала работы Конгресса США в новом составе.

Саймон Тисдалл упомянул нехватку запасов противовоздушных ракет, которые западные страны могут поставить украинским вооруженным силам. Он также сообщил о росте числа сторонников мирного урегулирования, в числе которых есть и главы стран Европы.