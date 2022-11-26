США: Китай стал угрозой в космосе

Успехи Китая и китайских вооруженных сил в космосе угрожают лидерству Соединенных Штатов в этой сфере. Об этом на конференции в Австралийском институте стратегической политики заявила генерал-лейтенант Космических сил США Нина Арманьо, пишет Reuters.

"Я думаю, что они (Китай – ред.) вполне могут нагнать и обогнать нас. Конечно же. Они добились прогресса быстро, потрясающе быстро", - сказала она.

Генерал-лейтенант напомнила, что Пекин традиционно отставал в космической гонке, где лидировали СССР и США, однако сейчас серьезные успехи Китая заставляют беспокоиться Вашингтон и другие страны.

"(Китай – ред.) это единственная страна, которая обладает и намерением изменить мировой порядок, и экономической, дипломатической, военной и технологической мощью, чтобы сделать это", - добавила Нина Арманьо.