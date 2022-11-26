Иран выводит войска, Турция концентрирует силы, иностранные наемники бегут драматическая ситуация на севере Сирии
Турецкая армия продолжает подготовку к новой военной операции на севере Сирии. Тем временем Иран в связи с охватившими страну протестами и столкновениями вывел из Сирии и Ирака подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в том числе боевиков шиитских группировок.
Согласно турецким источникам, режим в Тегеране принял решение вывести 14 тысяч боевиков, действовавших на территории Сирии и Ирака, чтобы использовать их для подавления протестов и поддержания общественного порядка в Иране.
В результате вынужденная «рокировка» иранского режима может привести к ситуации, при которой доминирующей силой на севере Сирии и Ирака станет Турция.
Сообщается, что из Сирии уже выведены шесть тысяч бойцов спецподразделения «Кудс», а из Ирака - около восьми тысяч бойцов, а также местные «прокси», которых перебросили в ряд городов Ирана, в частности, в Керманшах, где продолжаются ожесточенные столкновения сил правопорядка с толпами протестующих.
Турецкие источники сообщают также, что силы коалиции на севере Сирии во главе с США в преддверии ожидаемой наземной операции турецкой армии и ее союзников меняют свои позиции. В частности, армия США прекратила патрульную деятельность в этом регионе и покинула военные базы, которыми пользовалась вместе с подразделениями организации «Сирийские демократические силы».
В этой связи следует напомнить, что в ходе недавней операции «Меч-Коготь», проводившейся одновременно на севере Сирии и Ирака, ВВС Турции нанесли удары по пяти военным базам, которые вместе с подразделениями РПК/ОНС использовались контингентами армий США и России. Учитывая тот факт, что в момент атаки турецких ВВС ни американских, ни российских солдат на этих базах не было, подтверждается информация о том, что турецкое командование заранее сообщает американцам, по каким районам будут наноситься авиаудары, но при этом оставляет при себе информацию о том, какие именно цели должны быть поражены.
В результате после последней операции ВВС Турции американские и российские подразделения отошли с пятнадцати позиций, которые могли быть потенциальными целями турецкой авиации.
Источники в Анкаре обнародовали новые данные о потерях РПК/ОНС в ходе операции «Меч-Коготь», согласной которым число террористов, уничтоженных в результате авиаударов в районах Кобани, Манбидж, Камышлы и Ракка, превышает триста человек. Семнадцать из них являются гражданами США, Канады, Франции, Сербии, Дании, Швейцарии и Армении.
Также сообщается, что иностранные наемники, встревоженные сообщениями о предстоящей наземной операции турецкой армии, покидают север Сирии. В последние дни появились сообщения о том, что не менее шестидесяти иностранных наемников вернулись в свои страны из аэропорта Эрбиль на севере Ирака.
Тем временем Турция продолжает концентрировать военную технику и живую силу на границе с Сирией. Местные жители сообщают об очередной колонне с многочисленной военной техникой и радиоэлектронными боевыми комплексами, проследовавшей через город Газиантеп.
Издание Middle East Eye сообщает, что в настоящий момент Турция ведет переговоры с Россией, чтобы получить согласие на новые наземные операции на севере Сирии. Ссылаясь на свидетельства двух «хорошо информированных анонимных источников», издание пишет, что Москва и Анкара пытаются достичь договоренности о проведении в ближайшие недели новой военной операции на севере Сирии, целью которой является вытеснение сил РПК/ОНС с западного берега реки Евфрат.
Сообщается, что Россия может дать принципиальное «добро» на эту операцию, но только при условии, что Турция договорится с режимом Башара Асада и передаст районы, очищенные от боевиков Рабочей партии Курдистана, под контроль регулярной армии Сирии.