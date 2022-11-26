Турецкая армия продолжает подготовку к новой военной операции на севере Сирии. Тем временем Иран в связи с охватившими страну протестами и столкновениями вывел из Сирии и Ирака подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в том числе боевиков шиитских группировок.

Согласно турецким источникам, режим в Тегеране принял решение вывести 14 тысяч боевиков, действовавших на территории Сирии и Ирака, чтобы использовать их для подавления протестов и поддержания общественного порядка в Иране.

В результате вынужденная «рокировка» иранского режима может привести к ситуации, при которой доминирующей силой на севере Сирии и Ирака станет Турция.

Сообщается, что из Сирии уже выведены шесть тысяч бойцов спецподразделения «Кудс», а из Ирака - около восьми тысяч бойцов, а также местные «прокси», которых перебросили в ряд городов Ирана, в частности, в Керманшах, где продолжаются ожесточенные столкновения сил правопорядка с толпами протестующих.

Турецкие источники сообщают также, что силы коалиции на севере Сирии во главе с США в преддверии ожидаемой наземной операции турецкой армии и ее союзников меняют свои позиции. В частности, армия США прекратила патрульную деятельность в этом регионе и покинула военные базы, которыми пользовалась вместе с подразделениями организации «Сирийские демократические силы».

В этой связи следует напомнить, что в ходе недавней операции «Меч-Коготь», проводившейся одновременно на севере Сирии и Ирака, ВВС Турции нанесли удары по пяти военным базам, которые вместе с подразделениями РПК/ОНС использовались контингентами армий США и России. Учитывая тот факт, что в момент атаки турецких ВВС ни американских, ни российских солдат на этих базах не было, подтверждается информация о том, что турецкое командование заранее сообщает американцам, по каким районам будут наноситься авиаудары, но при этом оставляет при себе информацию о том, какие именно цели должны быть поражены.