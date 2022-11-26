Число заболевших коронавирусом в Китае обновило рекорд

Более 40 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в Китае за 28 ноября. Это новый рекорд с начала пандемии, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на официальные данные.

По данным агентства, в стране было выявлено 40 052 новых случая COVID-19. Большинство болеют бессимптомно. Это новый рекорд для Китая с начала пандемии коронавируса.

Осенью Китай столкнулся с новой волной пандемии, которая сопровождается рекордными показателями заболеваемости. Власти продолжают следовать политике "нулевой терпимости" к коронавирусу и вводят строгие ограничительные меры. 27 ноября в ряде регионов Китая прошли акции протеста против антиковидных ограничений.