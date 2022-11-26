Лукашенко «в ближайшее время» встретится с Путиным
Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал встречу с президентом России Владимиром Путиным «в ближайшее время», сообщает в понедельник БелТА.
«В ближайшее время встретимся с президентом России. Также обсудим эти вопросы (импортозамещения). Если мелкие вопросы какие-то снять с поверхности, то мы значительно можем продвинуться в плане импортозамещения», - сказал Лукашенко.
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