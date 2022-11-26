МЧС обратилось к населению Азербайджана
Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению с предупреждением в связи с прогнозируемым изменением погодных условий.
Согласно сообщению пресс-службы ведомства, в ближайшие дни на территории Азербайджана прогнозируется похолодание и осадки.
«В холодную погоду больше используются газовые и электрические отопительные приборы. Нагрузка на электросеть, использование неисправных, нестандартных или изготовленных кустарным способом газовых и электрических отопительных приборов может привести к пожару. Учитывая вышесказанное, МЧС, обращаясь к населению, рекомендует строго соблюдать правила пожарной безопасности», - говорится в сообщении МЧС.