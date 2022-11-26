Инфляция в мире, судя по ключевым показателям, достигла пика. Вскоре она начнет ослабевать, пишет Financial Times.

По словам экспертов, цены производителей, стоимость сырьевых товаров и ставки фрахта, а также инфляционные ожидания начали опускаться с недавних рекордов. Это позволяет предположить, что проблемы в цепочках поставок смягчаются, что является позитивным сигналом для Центробанков.

"Инфляция, вероятно, достигла своего пика. Ослабление ценового давления и проблем в каналах снабжения предвещают скорое замедление темпов подъема цен", - заявил главный экономист Moody's Analytics Марк Занди.

По оценкам Moody's, глобальная инфляция достигла рекордных 12,1% в октябре, это может стать пиком роста потребительских цен.