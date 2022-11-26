Инфляция в мире достигла пика и будет ослабевать Financial Times
Инфляция в мире, судя по ключевым показателям, достигла пика. Вскоре она начнет ослабевать, пишет Financial Times.
По словам экспертов, цены производителей, стоимость сырьевых товаров и ставки фрахта, а также инфляционные ожидания начали опускаться с недавних рекордов. Это позволяет предположить, что проблемы в цепочках поставок смягчаются, что является позитивным сигналом для Центробанков.
"Инфляция, вероятно, достигла своего пика. Ослабление ценового давления и проблем в каналах снабжения предвещают скорое замедление темпов подъема цен", - заявил главный экономист Moody's Analytics Марк Занди.
По оценкам Moody's, глобальная инфляция достигла рекордных 12,1% в октябре, это может стать пиком роста потребительских цен.
Практически все страны G20, опубликовавшие данные за октябрь, зафиксировали замедление темпов увеличения цен производителей в годовом выражении. В развивающихся странах также отмечают замедление роста цен.
Главный экономист по мировым рынкам Capital Economics Дженнифер Маккаун прогнозирует, что глобальная инфляция начнет замедляться в следующем году на фоне снижения стоимости сырьевых товаров в связи с сокращением спроса. Кроме того, цены на энергоресурсы, по ее мнению, начнут выравниваться в 2023 году.
"По нашим оценкам, изменение стоимости продуктов питания и энергоносителей позволит опустить темпы роста потребительских цен примерно на 3 процентных пункта (п.п.) в следующие шесть месяцев", - говорит Маккаун.