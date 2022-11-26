Протесты в Китае не стихают

Deutsche Welle передает, что в Пекине протестующие вышли на улицы в районе дипломатического квартала, в руках многие из них держали белые листы бумаги в качестве символа протеста против цензуры в стране. Люди скандировали: "Снимите карантин" и "Мы не хотим ПЦР-тестов, мы хотим свободу". Была задействована полиция, точное число задержанных неизвестно.

В столице Китая Пекине и многих других городах в ночь на понедельник, 28 ноября, продолжились массовые протесты против ограничительных мер, которые власти страны объясняют борьбой с коронавирусом.

Марши протеста прошли и в других мегаполисах Китая: Шанхае, Чэнду, Чунцине, Ухане и Нанкине. Недовольство растет и в университетах.

При освещении протестов в Шанхае был задержан и избит полицией корреспондент британской BBC Эд Лоуренс, сообщила сама корпорация. Кроме того, на Лоуренса надели наручники и продержали несколько часов до освобождения, указала BBC. Официальный Пекин никак не комментировал инцидент, отметили в службе. В полиции заявили, что задержали журналиста, чтобы он не заразился в толпе коронавирусом. "Мы не считаем это достоверным объяснением", - подчеркивается в сообщении BBC.

Протесты начались после пожара в одном из жилых домов в городе Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. В результате возгорания вечером 24 ноября погибли не менее десяти человек, еще девять получили травмы. Как отмечали очевидцы, люди не смогли спастись, поскольку двери квартир были заблокированы из-за локдауна, а ограничительные меры мешали работе спасателей. Власти Китая отвергают эту информацию.