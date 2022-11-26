Военные предупредили украинцев об угрозе

Россия готовится к новой ракетной атаке, поэтому вывела в Черное море ракетоноситель. Украинцев предупредили об угрозе обстрелов. Об этом сказала начальник пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталия Гуменюк украинским СМИ.

"В Черном море появился за длительное время, несколько суток не было, ракетоноситель на боевом дежурстве. Это надводный ракетоноситель, несущий восемь ракет типа "Калибр" на своем борту. Это говорит о том, что шла подготовка", - заявила Гуменюк.

По ее словам, в пунктах базирования россиян также находятся снаряженные ракетоносители, которые могут быть привлечены в течение нескольких часов.

"...По всей вероятности, начало недели будет ознаменовано... атакой", - сказала Гуменюк, добавив, что в настоящее время на море наблюдается шторм. Однако ракетоносители способны совершить пуски даже при такой погоде.