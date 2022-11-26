«Муганбанк» – 30 лет вместе

ОАО «Муганбанк» отмечает 30-летие. «Муганбанк» был основан в 1992 году. Со дня создания главными задачами банка являются активное участие в развитии экономики Азербайджана, предоставление всех видов банковских услуг широкому кругу населения, стремление стать одним из передовых финансовых институтов в банковской системе.

За 30 лет деятельности банк придерживается политики постоянного развития, укрепился в азербайджанской банковской системе, улучшились сервис и услуги как в качественном, так и количественном отношении. Отличающееся стабильностью и надежностью ОАО «Муганбанк» является одним из ключевых игроков банковской системы Азербайджана.

Создание профессиональной команды, мотивированной на предоставление качественных услуг с индивидуальным подходом к каждому клиенту и партнеру, а также поддержка государства всегда считались приоритетами банка.

ОАО «Муганбанк» расширяет взаимовыгодное сотрудничество с крупными предприятиями в сфере финансирования бизнеса и проектов, отношения с крупными иностранными банками и инвестиционными фондами в сфере реализации совместных проектов.

Банк всегда опирается в своей философии бизнеса на такие ценности, как надежность, безопасность, прозрачность, высокое качество обслуживания, партнерство с клиентом, обслуживание экономики Азербайджана, а также соблюдение и уважение законодательства страны.

Ниже представлен видеоролик, посвященный 30-летию банка.