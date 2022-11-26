Пожарная часть Гарадагского района Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана и Бакинский международный морской торговый порт провели совместные учения. В ходе них на территории порта, расположенного в поселке Алят, были успешно выполнены действия по плану эвакуации во время пожара, сообщили в пресс-службе министерства.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в административном здании были сформированы два искусственных очага возгорания в рамках учений, основной целью которых является повышение навыков реагирования на чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть в районе порта, и уровня обеспечения безопасности персонала.

Специалисты МЧС высоко оценили реакцию и деятельность персонала порта.

Было отмечено, что подобные учения будут проводиться в Бакинском порту регулярно.