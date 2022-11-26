В Турции поймали опасную террористку

В ходе совместной операции Национальной разведывательной организации и Главного управления безопасности Турции в Стамбуле задержали Гюльтен Матур, находившуюся в розыске по обвинению в "принадлежности к вооруженной террористической организации". Она была членом Революционной народно-освободительной партии-фронта (DHKP-C), сообщает TRT Haber.

По словам правоохранителей, она планировала сбежать за границу. Ее задержали в одном из районов Стамбула силовики MIT и Главного управления безопасности.