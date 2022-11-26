Прогноз погоды на завтра
29 ноября в Баку и на Апшеронском полуострове местами ожидаются дожди, будет дуть северо-восточный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха ночью 8-10°, днем 11-13° тепла, ночью в Баку 8-10°, днем 11-13° тепла. Атмосферное давление выше нормы на 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.
Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются дожди, кое-где интенсивные, в высокогорных районах может выпасть снег. Ночью и утром будет туманно, подует умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью 4-8° тепла, днем 11-16° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-7° тепла.