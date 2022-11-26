Скандал с Месси в Катаре
Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес обвинил аргентинского футболиста Лионеля Месси в оскорблении Мексики. Об этом Альварес написал в Twitter.
В субботу, 26 ноября, аргентинский защитник Николас Отаменди опубликовал видео из раздевалки сборной во время празднования победы над Мексикой (2:0) в групповом раунде чемпионата мира-2022 в Катаре. На видео сидящий на скамейке Месси положил ногу на брошенную на пол футболку сборной Мексики. Это вызвало недовольство среди мексиканцев, включая Сауля Альвареса, передают зарубежные СМИ.
«Вы видели, как Месси вытирает пол мексиканской футболкой? Пусть Месси помолится Богу, чтобы я не столкнулся с ним где-нибудь», — написал он, добавив: «Лежащая на полу футболка — это оскорбление Мексики. Я хочу, чтобы Мексику уважали так, как я уважаю Аргентину. Я не говорю обо всей Аргентине, речь идет только о Месси».
Альварес провел 58 поединков, потерпел два поражения и два боя завершил вничью. Мексиканец первый в истории абсолютный чемпион в среднем весе, неоднократно возглавлял рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии The Ring.