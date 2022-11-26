Скандал с Месси в Катаре

Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес обвинил аргентинского футболиста Лионеля Месси в оскорблении Мексики. Об этом Альварес написал в Twitter.

В субботу, 26 ноября, аргентинский защитник Николас Отаменди опубликовал видео из раздевалки сборной во время празднования победы над Мексикой (2:0) в групповом раунде чемпионата мира-2022 в Катаре. На видео сидящий на скамейке Месси положил ногу на брошенную на пол футболку сборной Мексики. Это вызвало недовольство среди мексиканцев, включая Сауля Альвареса, передают зарубежные СМИ.