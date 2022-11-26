У Саакашвили нашли еще один яд в организме

Помимо ртути и тяжелых металлов, медицинские анализы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме, показали высокое содержание мышьяка в его организме. Об этом заявил адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе, сообщает телеканал Мtavari.

"Мы пока не получали анализов ногтей, они придут сегодня, но по телефону выяснилось, что в результате исследования было выявлено еще одно (отравляющее – ред.) вещество - мышьяк", - сказал адвокат.

Ранее адвокаты и мать Саакашвили сообщили о его отравлении тяжелыми металлами, в том числе ртутью. Это подтвердила медицинская неправительственная организация "Эмпатия".

Грузинские власти призывают воздержаться от преждевременных выводов о возможном отравлении бывшего президента страны.