У Саакашвили нашли еще один яд в организме
Помимо ртути и тяжелых металлов, медицинские анализы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме, показали высокое содержание мышьяка в его организме. Об этом заявил адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе, сообщает телеканал Мtavari.
"Мы пока не получали анализов ногтей, они придут сегодня, но по телефону выяснилось, что в результате исследования было выявлено еще одно (отравляющее – ред.) вещество - мышьяк", - сказал адвокат.
Ранее адвокаты и мать Саакашвили сообщили о его отравлении тяжелыми металлами, в том числе ртутью. Это подтвердила медицинская неправительственная организация "Эмпатия".
Грузинские власти призывают воздержаться от преждевременных выводов о возможном отравлении бывшего президента страны.