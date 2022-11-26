Утвержден план мероприятий по «Году Гейдара Алиева»

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении «плана мероприятий по объявлению 2023 года в Азербайджане «Годом Гейдара Алиева», сообщает официальный сайт главы государства.

В распоряжении отмечается, что координацию и контроль за исполнением мероприятий, предусмотренных планом мероприятий, осуществляет Администрация президента Азербайджана.

Кабинету Министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.