Глава группы российских военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин произвел серию выстрелов из гранатомета по позициям ВС Украины в Авдеевке (Донецкая область Украины). Кадрами с места поделился российский военкор Андрей Руденко.

На кадрах видно, как российский военный направляет оружие из пикапа в сторону ВСУ, после чего Рогозин производит обстрел. Руденко назвал происходящее на записи «дерзким рейдом».

Ранее Рогозин заявлял, что Россия не должна терпеть ту «бесовщину», которая происходит в Украине, для этого ей необходимо идти до конца и брать Киев. По его словам, оставлять Украину в том виде, в котором она сейчас существует, нельзя.