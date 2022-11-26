За обход антироссийских санкций будут наказывать
Совет Евросоюза включил обход санкций, введенных сообществом в отношении некоторых стран, в том числе России, в перечень преступлений. Соответствующее заявление орган распространил в Брюсселе, пишут российские СМИ.
"Совет сегодня единогласно принял решение добавить несоблюдение ограничительных мер в список "преступлений ЕС", включенных в договор о функционировании Евросоюза", - отмечается в заявлении.
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