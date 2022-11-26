Спецпредставитель Евросоюза об итогах визита в Азербайджан
Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял на себя важные обязательства по поддержке предложенного ЕС формата переговоров с Арменией, написал в своем твиттере спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.
Вместе с тем, по словам Клаара, остается множество проблем.
«Армении и Азербайджану необходимы сдержанность и сильная политическая воля для снижения напряженности и достижения всеобъемлющего урегулирования», - подытожил он.
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