Спецпредставитель Евросоюза об итогах визита в Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял на себя важные обязательства по поддержке предложенного ЕС формата переговоров с Арменией, написал в своем твиттере спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

Вместе с тем, по словам Клаара, остается множество проблем.

«Армении и Азербайджану необходимы сдержанность и сильная политическая воля для снижения напряженности и достижения всеобъемлющего урегулирования», - подытожил он.