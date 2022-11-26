Делегация ВОЗ в Минздраве Азербайджана фото
В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с находящейся с двухдневным рабочим визитом в Азербайджане делегацией Миссии Всемирной организации здравоохранения по внедрению Системы учета здравоохранения (СУЗ) и оценке мониторинга расходов на здравоохранение. Во встрече также приняла участие глава представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи.
Согласно сообщению пресс-службы министерства, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ВОЗ. По его словам, Азербайджан тесно сотрудничает с авторитетной организацией здравоохранения с 1992 года, и это сотрудничество развивается по нарастающей. Так, за прошедшие 30 лет проделана значительная работа в контексте взаимного сотрудничества, успешно реализован ряд проектов на региональном и глобальном уровнях.
Министр подчеркнул, что здравоохранение и экономика неразрывно связаны между собой. «В то же время сильная экономика нужна для формирования финансовых ресурсов, необходимых для развития системы здравоохранения. Система учета здравоохранения была разработана Всемирной организацией здравоохранения в сотрудничестве с Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирным банком, Агентством США по международному развитию (USAID) и другими международными организациями по развитию, и позволяет правительствам систематически отслеживать и оценивать потоки финансирования здравоохранения. Министерство здравоохранения готово оказать любую посильную помощь по внедрению данной программы в Азербайджане», - отметил Теймур Мусаев.
В то же время представитель Оценочной миссии Давид Гзиришвили отметил проведение важных реформ в сфере здравоохранения в Азербайджане. По его словам, одним из приоритетов Организации является оказание технической поддержки странам по внедрению Системы учета здравоохранения. Так, ВОЗ играет ведущую роль в глобальном обеспечении отслеживания расходов на здравоохранение и данных международных сравнений, а также оказывает техническую поддержку странам для оценки ситуации по стране, проведения первичных оценок, наращивания местного потенциала и обеспечения непрерывности процесса СУЗ.