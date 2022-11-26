В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с находящейся с двухдневным рабочим визитом в Азербайджане делегацией Миссии Всемирной организации здравоохранения по внедрению Системы учета здравоохранения (СУЗ) и оценке мониторинга расходов на здравоохранение. Во встрече также приняла участие глава представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ВОЗ. По его словам, Азербайджан тесно сотрудничает с авторитетной организацией здравоохранения с 1992 года, и это сотрудничество развивается по нарастающей. Так, за прошедшие 30 лет проделана значительная работа в контексте взаимного сотрудничества, успешно реализован ряд проектов на региональном и глобальном уровнях.