Европол ликвидировал «суперкартель»
Правоохранители ликвидировали огромный наркокартель, который контролировал треть торговли кокаином в Европе. Были арестованы 49 человек, в их числе шесть главных подозреваемых. Об этом сообщил Европол, пишет France-Presse.
Во время проведения международной операции силовики изъяли свыше 30 тонн наркотиков. Аресты провели в Бельгии, Франции, Нидерландах, Арабских Эмиратах и Испании, говорится в заявлении полицейского управления Евросоюза.
Наркотрафик большей частью включал кокаин, поступающий из Центральной и Южной Америки через порты Роттердама и Антверпена.
«Наркоторговцы, которых Европол считает важными целями, объединились, чтобы сформировать так называемый суперкартель, который контролировал около трети торговли кокаином в Европе. Масштабы ввоза кокаина в Европу под контролем и командованием подозреваемых были огромными, и в ходе расследования правоохранительными органами изъято более 30 тонн наркотиков», - сказали в Европоле.
В Дубае арестовали нескольких «важных» подозреваемых, связанных с Францией, двоих — с Нидерландами и еще двоих — с Испанией. Десять человек были арестованы в Бельгии, шесть — во Франции, 13 — в Испании.
Это не первые задержания в рамках расследования дела о «суперкартеле». Первые 14 человек были задержаны в 2021 году в Нидерландах в рамках этой же операции. Нидерландская прокуратура заявила, что потребует экстрадиции подозреваемых из Объединенных Арабских Эмиратов.