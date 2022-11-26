Европол ликвидировал «суперкартель»

Правоохранители ликвидировали огромный наркокартель, который контролировал треть торговли кокаином в Европе. Были арестованы 49 человек, в их числе шесть главных подозреваемых. Об этом сообщил Европол, пишет France-Presse.

Во время проведения международной операции силовики изъяли свыше 30 тонн наркотиков. Аресты провели в Бельгии, Франции, Нидерландах, Арабских Эмиратах и Испании, говорится в заявлении полицейского управления Евросоюза.

Наркотрафик большей частью включал кокаин, поступающий из Центральной и Южной Америки через порты Роттердама и Антверпена.

«Наркоторговцы, которых Европол считает важными целями, объединились, чтобы сформировать так называемый суперкартель, который контролировал около трети торговли кокаином в Европе. Масштабы ввоза кокаина в Европу под контролем и командованием подозреваемых были огромными, и в ходе расследования правоохранительными органами изъято более 30 тонн наркотиков», - сказали в Европоле.