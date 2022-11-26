НАТО грозит раскол из-за Китая
Политика НАТО в отношении Китая провоцирует разногласия между странами организации. Об этом заявила обозреватель газеты Politico Лили Байер.
По ее словам, страны ставят в приоритет как сдерживание Пекина, так и сохранение экономических связей с ним. На саммите НАТО в Мадриде альянс признал, что КНР «бросает вызов их общим интересам, безопасности и ценностям».
Теперь же власти должны показать свою реакцию и «дать отпор Китаю». Однако именно здесь начинается раскол между членами НАТО. Одни, например, США, пытаются подвести цели оборонного альянса под свою политику сдерживания Пекина. Другие, в том числе Венгрия, настроены на сотрудничество с КНР.
«Кроме того, даже среди сторонников жесткого подхода есть те, кто не желает чрезмерного противостояния с Китаем», - отмечает Лили Байер.
Однако официальные лица утверждают, что в альянсе все хорошо.
«Я вижу колоссальное сходство военных стратегий Вашингтона и НАТО», - заявила в интервью Politico постпред США при НАТО Джулианна Смит, отметив, что переход от слов к действиям - это «долгая и сложная история» для альянса.