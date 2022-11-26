НАТО грозит раскол из-за Китая

Политика НАТО в отношении Китая провоцирует разногласия между странами организации. Об этом заявила обозреватель газеты Politico Лили Байер.

По ее словам, страны ставят в приоритет как сдерживание Пекина, так и сохранение экономических связей с ним. На саммите НАТО в Мадриде альянс признал, что КНР «бросает вызов их общим интересам, безопасности и ценностям».

Теперь же власти должны показать свою реакцию и «дать отпор Китаю». Однако именно здесь начинается раскол между членами НАТО. Одни, например, США, пытаются подвести цели оборонного альянса под свою политику сдерживания Пекина. Другие, в том числе Венгрия, настроены на сотрудничество с КНР.