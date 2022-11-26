Шесть голов в матче Камерун - Сербия на ЧМ-2022

Фееричный матч на чемпионате мира в Катаре выдали сборные Камеруна и Сербии. Игра 2-го тура в группе G между этими командами завершилась со счетом 3:3.

Жан-Шарль Кастелетто на 29-й минуте вывел камерунцев вперед. Однако в концовке первого тайма Страхиня Павлович и Сергей Милинкович-Савич забили по голу, и на перерыв Сербия ушла в ранге победителей.

На 53-й минуте Александр Митрович упрочил преимущество европейцев. Но камерунцы не сдались. На 63-й минуте Венсан Абубакар, а спустя три минуты Эрик Шупо-Мотинг поразили ворота Сербии и заработали для африканцев первое очко на нынешнем ЧМ.

Теперь у Сербии и Камеруна по 1 очку. У Бразилии и Швейцарии в этой группе по 3 очка. Эти команды сыграют сегодня в 20:00 по бакинскому времени.