Протесты в Китае провоцируют падение юаня

Антиправительственные протесты в Китае спровоцировали снижение курса юаня. Он потерял 0,5%, снизившись до 7,199 за доллар, пишет Reuters.

В конце ноября протесты вспыхнули по всему Китаю и распространились на несколько городов после пожара в квартире города Урумчи, где погибли 10 человек.

"Мы действительно смотрим на реакцию правительства на происходящее", - сказал руководитель отдела исследований в Pepperstone Крис Уэстон. Он подчеркнул, что она может быть "непредсказуема".

"Состояние риска на мировых рынках, связанное с ситуацией с COVID в Китае, по-видимому, проявляется в более низкой доходности по долгосрочным суверенным долгам", - сказал глава европейского отдела валютной стратегии BMO Capital Markets Стивен Галло.