Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 16:29

В Баку 25 ноября в Университете АДА прошла международная конференция на тему «Вдоль Срединного коридора: геополитика, безопасность и экономика». В открытии конференции принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Руководители и представители ведущих мозговых центров США, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Франции, Израиля, Швеции, Италии, Грузии, Канады, Египта, Пакистана, Польши, Румынии, России и Турции собрались в столице Азербайджана практически с одной целью: обсудить последствия принципа мультирегиональности. Который в последние годы является с подачи президента Ильхама Алиева одним из ведущих во внешней политике Баку. Азербайджанская дипломатия и лично президент Алиев кажутся порою вездесущими. Только за три месяца нынешнего года глава азербайджанского государства побывал на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), принял участие в высоком Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), участвовал в работе Брюссельского формата наравне с лидерами десяти стран-членов ЕС и в работе 31-го саммита Лиги арабских государств.

А ведь кроме этого были и еще важные внешнеполитические события: встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом, визиты в Грузию, поездки в Албанию и Сербию. И, наконец, как апофеоз этой активности - открытие посольства в Израиле и представительства в Палестине. У скептиков вполне может возникнуть вопрос: а нужна ли такая активность маленькой стране на Южном Кавказе, которая не является определяющим игроком в современной глобальной политике? И делает всего лишь первые, но уверенные шаги в создании новой региональной системы. Не слишком ли много усилий Баку вкладывает в свою внешнюю политику? И какую пользу принесет активизация внешней политики в столь разных и противоречащих, порой исключающих друг друга форматах? После 24 февраля мир стремительно меняется. То, что еще год назад казалось если и не немыслимым, то требующим долгого времени, как, например, отказ Европы от российского газа, не говоря уже о многом другом, формируется буквально на наших глазах. Теперь Европа кровно, так скажем, заинтересована в повышении роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности европейских стран. Европа – это не только Франция и Германия. Из года в год в ЕС усиливают свое влияние южноевропейские страны, в частности, Италия, а также Восток в лице Венгрии, Польши и балканских стран. Азербайджан вывел на новый уровень стратегического партнерства свои отношения с Италией, Венгрией и Польшей, начал укреплять свои позиции и влияние за счет энергобезопасности в балканских странах. Азербайджанский газ – спасательный круг для стран-заложников проамериканской политики Брюсселя.

Существенное ослабление российских позиций в Центральной Азии привело к тому, что Китай, Узбекистан и Казахстан сейчас стремятся скорее договориться с Баку о транспортно-транзитном коридоре через Каспий. Немалый интерес к этому проекту также проявляет и Туркменистан. Весь этот процесс в конце уходящего 2021 года казался немыслимым. Если такие планы и были, а они были, то обсуждались сугубо кулуарно, с оглядкой на «северного соседа». Теперь политических препятствий к реализации коридора «Восток-Запад» практически не осталось. Все транзитно-коммуникационные артерии выстраиваются в обход России. То же и с Организацией тюркских государств. В последующем эта организация может заменить СНГ, который по своему формату и содержанию превратился в формальный клуб президентов постсоветского пространства. То, что совсем недавно ее инициаторам казалось заветной, но отдаленной мечтой, проектом будущего, теперь обретает вполне осязаемые формы консолидационного объединения со вполне реальными интеграционными очертаниями. Что, безусловно, объясняется возрастающей ролью Турции в регионе Центральной Азии и Южного Кавказа. Российское влияние отступает под геополитическим натиском Запада и, конечно же, Китая.

Но Кремль готов делиться с идейно близкими – Эрдоганом и Си Цзиньпином, нежели с антагонистической системой, задавшейся целью полностью загнать «русский мир» в свою орбиту. Расширение влияния Турции – лучшая из всех худших для России геополитических альтернатив. Россия на издыхании, и поэтому определила безопасный для себя буфер для стран, выпавших из пространства кремлевского влияния – Турция и Китай. Интеграция с буфером может вызвать раздражение и неприятие, но никак не агрессивную реакцию, как в случае с Украиной или Молдовой. И хотя до финала здесь еще долгий путь, особая роль Азербайджана в расширении геополитического и геоэкономического влияния Анкары, помноженная на активную политику и позитивный настрой Ильхама Алиева в отношении интеграционного тюркского проекта, несомненно дадут свои плоды. В Баку сделали выводы и заметили контуры нового биполярного мира после знаковой встречи президента США Дж.Байдена с лидером Китая. И площадка Шанхайской Организации Сотрудничества – подспорье для восполнения упущенных возможностей. В период нахождения узколобого Эльмара Мамедъярова, не осознававшего усиление значимости Китая, Азербайджан пропустил, если не сказать проигнорировал, наступающую эпоху большого наступления Поднебесной.

Новые геополитические реалии подтолкнули Баку по-другому взглянуть на становление нового миропорядка. К тому же закономерное становление транзитных маршрутов после изоляции России повышает геоэкономическую привлекательность Азербайджана для Пекина. Более того, Китай становится лидером сообщества патерналистских государств, в ряду которых стоит и Азербайджан. В ценностном отношении Азербайджан ближе к Китаю и эрдогановской Турции, чем к коллективному Западу и Вашингтону. Наряду с тюркской идентичностью, и исламская солидарность открывает совершенно иные перспективы в укреплении позиций Азербайджана. И Алиев не преминул возможностью воспользоваться площадкой не только Организации Исламского Сотрудничества, но и Лиги арабских государств. Трансформация турецкой внешней политики и рывок Эрдогана на Восток открывают новые возможности и для алиевской дипломатии. Хотя Азербайджан и достиг военно-политического преимущества в противостоянии с Арменией, но риски, вызовы и угрозы после возрождения армянского неореваншизма усиливаются. А вместе с поднявшим голову армянским реваншизмом у Азербайджана появился еще один открытый противник – Иран, не скрывающий своих устремлений нивелировать возрастающую роль официального Баку. Противостояние с Ираном будет нарастать, и сближение Азербайджана, с одной стороны, с Израилем, а с другой – арабским миром – эффективный противовес в сдерживании агрессивной политики Тегерана.