Ученые скоро создадут вакцину от гепатита С

Ученые наконец смогли изучить белок, отвечающий за развитие вируса гепатита С, и рассмотреть каждую его структурную деталь. Теперь у них есть все шансы создать действенную вакцину, пишет Inverse.

Ученые из Исследовательского института Скриппса Лиза Эшун-Уилсон и Альба Торрентс де ла Пенья, специализирующиеся на микроскопии и разработке вакцин, с помощью новых технологий визуализировали молекулярные структуры белка, отвечающего за развитие вируса гепатита С. Таким образом удалось понять, как работает вирус, что поможет в разработке вакцины от гепатита С.

До этого главным препятствием было то, что данный белок под названием HCV E1E2 является очень гибким и хрупким. Он способен часто менять форму и легко ломаться.