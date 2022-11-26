У Медведева снова «шедевральное заявление»

Союз Соединенных Штатов и Европы имеет все шансы на завершение «грязным скандалом и муторным разделом совместно нажитого имущества». Об этом в своем Telegram-канале написал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Похоже, марьяж США и Европы имеет все шансы завершиться грязным скандалом и муторным разделом совместно нажитого имущества. Причина – явная экономическая неверность, а порой и демонстративный отказ от выполнения «супружеского долга». Альфа-самец Пиндостан, несмотря на все свои клятвы в верности, любви до гроба и глумливые обещания все доходы приносить исключительно «в семью», оказывается, нагло врал своей постылой Европе. Делиться прибылью он и не думает. Наоборот, отнимает у престарелого партнера последнее и присваивает себе без малейших колебаний. А на мнение своего партнера демонстративно кладет известно что, правда, под соусом красивых, но пустых политических высказываний», - разразился нервной тирадой Медведев.

По мнению Медведева, чем дальше, тем активнее США создают на своей территории условия для быстрой интеграции в свою экономику ведущих европейских компаний.

«Америка также вовсю поощряет своих клиентов покупать то, что произведено в США - от электромобилей до ходовых потребительских товаров. Бизнес есть бизнес, им движет не политическое безумие, намертво охватившее Евросоюз, а собственная выгода. Из-за санкционной войны, объявленной России, европейские компании видят для себя все меньше возможностей нормально работать в собственных странах. Российский рынок закрыт. Китайский рынок наглухо забит своими товарами. А вот Америка ждет… европейские компании», - пишет зампред Совбеза РФ.