«Хотят напугать»: разведка Украины о «подготовке наступления» из Беларуси

Информация о том, что со стороны Беларуси скоро начнется вторжение в Украину, может распространяться умышленно. Государственное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) не считает, что белорусов втянут в войну в ближайшее время, заявил представитель украинской разведки Андрей Юсов.

«Мы не говорим о том, что от... Лукашенко нет угрозы. Она есть, и Лукашенко помогает Путину и оружием, и боеприпасами, и бронетехникой. Он предоставляет свое воздушное пространство для ударов по Украине, но говорить о том, что в ближайшее время произойдет полномасштабное вторжение и втягивание Беларуси уже в наземную операцию, сегодня мы не можем», - сказал Юсов украинским СМИ.

По его мнению, эта «информационно-психологическая спецоперация» имеет целью дезориентировать ВСУ, посеять панику среди украинцев пограничных областей и вызвать обеспокоенность среди белорусов.