Папа Римский назвал «самых жестоких» в российской армии

В украинской войне наибольшую жестокость проявляют люди, которые не придерживаются русской традиции, такие как чеченцы, буряты. Об этом заявил Папа Римский Франциск, пишет журнал America.

«У меня есть много информации о жестокости (российских – ред.) войск, которые прибывают (в Украину – ред.). Как правило, самыми жестокими, возможно, являются те, кто из России, но не придерживается русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее», — заявил Папа Римский.

Во время интервью для журналистов он также не исключил возможности посетить Киев, но при одном условии. «Я думал о поездке в Киев, но я принял решение: если я поеду, я поеду в Москву и Киев, в оба города, не только в один из двух», — сказал понтифик.