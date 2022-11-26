Азербайджан передал Армении тела 13 армянских солдат новость дополнена
Азербайджан передал Армении тела 13 армянских солдат. Об этом говорится в сообщении Службы государственной безопасности Азербайджана.
Согласно сообщению, 28 ноября 13 тел армянских военнослужащих, обнаруженных в результате проведенных поисковых мероприятий, были переданы противоположной стороне при посредничестве Международного Комитета Красного Креста в соответствии с нормами международного гуманитарного права после проведения осмотра на следы насилия с участием сотрудников Военной прокуратуры Азербайджанской Республики.