В Ереване заявили, что получили ответ из Баку

Армения получила от Азербайджана ответ на свои предложения по заключению мирного договора, сказал армянским СМИ глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Как известно, мы передали Азербайджану наши предложения по нормализации отношений или проекту мирного договора, и только накануне получили их ответы. Обсуждения, таким образом, продолжаются", – сказал Мирзоян.

Глава МИД Армении также отметил, что Ереван вновь выражает готовность к организации встречи лидеров двух стран в приемлемые сроки.