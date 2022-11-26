Байрамов рассказал представителю ЕС о деструктивных шагах Армении

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня встретился с исполнительным директором Европейской службы внешних связей по России, «Восточному партнерству», Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Михаэлем Зибертом, сообщили в пресс-службе министерства.

В ходе встречи Байрамов проинформировал Зиберта об усилиях Азербайджана в рамках мирной повестки, попытках Армении воспрепятствовать этому процессу, грубом нарушении ею обязательств в рамках трехсторонних заявлений, о том, что армянские вооруженные формирования не полностью выведены с азербайджанских территорий, злоупотреблении Арменией Лачинской дорогой в военных целях и существующей минной угрозе.

Стороны также осуществили обмен мнениями по различным аспектам сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, перспективам сотрудничества по достигнутым с ЕС соглашениям в области энергетической безопасности, связи и транспорта, а также процессам, происходящим в регионе.