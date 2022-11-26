Резников: 97% целей России были гражданскими

С начала полномасштабной войны в Украине 97% всех российских целей были гражданскими. Украинские военные сражаются с террористами, написал министр обороны Украины Алексей Резников в своем твиттере.

Как отметил Резников, с начала войны Россия нанесла по территории Украины более 16 тысяч ракетных ударов.

«За последние девять месяцев Россия нанесла более 16 000 ракетных ударов по Украине. 97% российских целей - гражданские. Мы воюем против террористического государства. Украина победит и привлечет военных преступников к ответственности», - написал он.