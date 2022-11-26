Фархад Мамедов, автор haqqin.az 18:54

Активность боевых действий в Украине, снизившаяся после освобождения правого берега Днепра и Херсона, с наступлением морозов может возобновиться. По прогнозам западных военных аналитиков, после нескольких недель позиционных боев части ВСУ могут перейти в наступление. В то же время, и российская армия может воспользоваться снегопадами, чтобы захватить донбасский город Бахмут – задача, которую русским не удается решить уже больше девяти месяцев. Таким образом, в ближайшие недели может выясниться, какая из воюющих сторон более эффективно использует фактор наступающей зимы…

Неблагоприятные погодные условия, установившиеся в эти дни в Украине, несколько замедлили темп боевых действий. Но, как следует из очередного анализа Института военных исследований США, уже на следующей неделе, с наступлением морозной погоды, когда почва достаточно промерзнет для передвижения военной техники и личного состава, ожидается активизация боевых действий. Американские военные аналитики отмечают, что с 28 ноября по 4 декабря температура воздуха, например, в районе Сватово и Кременной Донецкой области опустится до нуля градусов и ниже. Таким образом, после вызванной проливными дождями паузы, активизация боевых действий может начаться по мнению аналитиков уже 3-4 декабря. В то же время, как указывается в отчете американского Института, речь идет всего лишь о предположениях, поскольку аналитики не обладают точными сведениями о том, как именно изменение погодных условий повлияет на планы сторон. Следует отметить, что после освобождения Херсона многие аналитики отмечали, что возможности украинской армии продолжать наступательные операции достаточно ограничены. Подчеркивалось, в частности, что для наступления ВСУ на южном направлении фронта - в степях Запорожья и в направлении Мелитополя нужны большие силы. Кроме того, сама топография местности лишает атакующие войска надежных укрытий. Кроме того, форсирование левого берега Днепра — задача очень сложная, поскольку мосты через реку взорваны, а группировка российской армии держит правый берег под прицельным артиллерийским огнем.

Также малореальным представляется организация наступления ВСУ на Донбассе, где российская армия, донецкие сепаратисты, а также наемники ЧВК «Вагнер» выстроили мощную и эшелонированную линию обороны. В то же время, следует учесть, что командование украинской армии уже не раз доказывало способность опровергать далекие от оптимизма прогнозы западных военных аналитиков. В этой связи высказывается предположение, что с наступлением морозов украинская армия может начать внезапное наступление на одном из этих трех направлений фронта. С высокой степенью вероятности - на юге, в направлении Мелитополя. По мнению американских аналитиков, ссылающихся на данные спутниковой разведки, южное направление, похоже, является наиболее уязвимым для российской армии. Судя по всему, русские всерьез опасаются, что ВСУ могут нанести внезапный удар на востоке Херсонщины, который может отрезать их от Крыма, а потому строят в этом направлении эшелонированные оборонительные укрепления. Те же данные спутниковой разведки указывают на целый ряд уязвимых мест обороны россиян на левом берегу Днепра. Отмечается, что командование армии России не верит, что сможет предотвратить форсирование украинцами Днепра, а потому укрепляет оборонительные позиции не по всему берегу реки, а только вдоль критически важных линий соприкосновения. Спутниковые снимки зафиксировали также окопы и противотанковые укрепления - так называемые, «зубы дракона», которые «вагнеровцы» начали сооружать в Луганской области еще два месяца назад. Основная часть этих сооружений расположена ближе к Крыму, а также на местности, ведущей в сторону Мелитополя. При этом большинство «зубов дракона» построено перпендикулярно главным дорогам. По мнению экспертов, такие оборонительные линии больше напоминают хорошо укрепленные блокпосты.

Российская армия смогла укрепить также трехкилометровую полосу на Кинбурнской косе в том районе, где она условной границей отделена от Николаевской и Херсонской областей. Все эти оборонительные сооружения подтверждают, что российское командование боится возможного контрнаступления ВСУ с правого берега Днепра. В то же время, характер оборонительных сооружений свидетельствует о том, что они могут быть эффективными только, когда отражают атаки вдоль самой дороги. В случае же окружения на открытой местности, они становятся бесполезными. Помимо этого, большинство фортификационных сооружений русских расположены на значительном расстоянии друг от друга, что, в случае контрнаступления, делает их весьма уязвимыми. Аналитики из ISW прогнозируют, что главная цель таких сооружений - не остановить наступление ВСУ вглубь левого берега Херсонщины, а максимально сдержать его. Британский военный аналитик Майкл Кларк также считает, что грядущие морозы в значительной степени повлияют на боевой потенциал как российской, так и украинской армий.