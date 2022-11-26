Служба безопасности Украины задержала в Одессе мужчину, который через белгородское информагентство передавал данные о расположении украинской ПВО, сообщает пресс-центр управления СБУ.

По данным ведомства, одессит собирал информацию о местах дислокации подразделений ВСУ в южном регионе и Киеве, прежде всего искал локации центров управления и систем ПВО.

Информацию он предположительно передавал через завербованного агента ФСБ.

Во время обысков в доме мужчины нашли коммунистическую символику и пропагандистские материалы в поддержку коммунистической партии: плакаты с Лениным и Сталиным.