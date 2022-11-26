Сборные Ганы и Кореи устроили для зрителей, пришедших на стадион «Education City» в Аль-Райяне, прекрасный спектакль, который закончился победой ганцев со счетом 3:2.

Сегодня на чемпионате мира в Катаре проходят матчи 2-го тура в группе «H».

Мохаммед Салису открыл счет на 24-й минуте и вывел африканцев вперед. Через 10 минут Мохаммед Кудус сделал счет 2:0.

Во втором тайме ганцы слегка расслабились, за что поплатились двумя пропущенными голами – оба мяча забил Чо Гю Сон, отличившийся на 58-й и 61-й минутах.

Однако Гане удалось вырвать победу. Футболист амстердамского «Аякса» Мохаммед Кудус сделал дубль, забив победный гол на 68-й минуте.

В 23:00 по бакинскому времени в группе «H» начнется матч Португалия – Уругвай.

Турнирное положение

1.Португалия – 3 очка, разница мячей 3-2 (1 матч)

2.Гана – 3, 5-5 (2)

3.Уругвай – 1, 0-0 (1)

4.Корея – 1, 2-3 (2).