Эксперт НАТО: Зимой в Украине могут погибнуть до 100 тысяч российских военных
В течение ближайших трех месяцев российская армия может потерять погибшими еще 100 тысяч военных, что связано с ведением боевых действий в тяжелых зимних условиях. Об этом пишет итальянский военный аналитик, эксперт по сухопутным силам НАТО Томас Тайнер.
На своей странице в Twitter Тайнер приводит сразу семь факторов, которые усилят и без того катастрофические потери россиян в войне. Среди них аналитик назвал холодную погоду, мороз, отсутствие теплой одежды и плохое снабжение оккупационных российских войск:
- Отсутствие зимней одежды у российских войск - смерть от переохлаждения;
- Плохая логистика и отсутствие теплой еды, чая, обогревательной техники, спальников - смерть от переохлаждения;
- Отсутствие укрытий для российских войск не даст возможность прятаться от стихии - смерть от переохлаждения;
- Земля промерзла и копать укрытия в таких условиях очень трудно. Российским войскам приходится спать на земле - смерть от переохлаждения;
- Российские войска не могут разжечь огонь. Огонь - это дым, привлекающий дроны и артиллерию;
- Мерзлая земля - артиллерия становится эффективнее. Летом снаряды зарываются в землю перед тем, как взорваться, осколков станет больше;
- Из-за мерзлой земли нельзя копать окопы - смерть от артиллерийских ударов.
«Путин это знает и отчаянно пытается приостановить войну до весны, поэтому все его лизоблюды потребовали от Украины переговоров с Россией, чтобы приостановить войну. Никаких переговоров! Никакой оперативной паузы! Зима поможет Украине освободить большие участки территорий. Отправьте зимнюю одежду, артиллерийские боеприпасы и приборы ночного видения, чтобы помочь победить русских», - пишет эксперт.
«Это верхний предел того, сколько россиян погибнет, если Путин действительно отправит зимой в Украину все 300 тысяч мобилизованных. Российская логистика не может обеспечить такое количество войск, а значит 100 тысяч человек не получат ни еды, ни крова, ни обогревательных материалов. Они умрут», - подчеркнул он.