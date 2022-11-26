Посол Украины в Баку Владислав Каневский на своей странице в Facebook поделился публикацией об азербайджанцах, воюющих в рядах украинской армии.

«С самого начала полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины этнические азербайджанцы-граждане Украины твердо встали на защиту государства. В рядах Вооруженных Сил Украины наши братья героически защищают территориальную целостность Украины, освобождая землю от российских оккупантов», - написал Каневский.