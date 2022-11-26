Байрамов обсудил с представителем Госдепа элементы мирного договора

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня принял старшего советника Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Филипа Рикера, сообщили в МИД.

В ходе встречи Байрамов и Рикер обсудили процесс нормализации азербайджано-армянских отношений, двусторонние переговоры по элементам мирного договора, включая вашингтонскую встречу, и вытекающие из этого вопросы, текущую ситуацию по открытию коммуникаций и процесс делимитации.

Представитель Госдепа отметил, что США готовы всячески поддерживать процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, указав, что переговоры по элементам мирного соглашения важны и необходимы для обеспечения мира и спокойствия в регионе.