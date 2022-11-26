В Эстонии предложили уравнять «вагнеровцев» с ИГИЛ

Европа должна применить к частной военной компании «Вагнер» такой же подход, как и к террористам из ИГИЛ, заявил украинским СМИ министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Эстонский дипломат заявил, что членство в такой организации, как ЧВК «Вагнер» - это уголовное деяние, которое должно иметь соответствующий статус.

«Это означает, что если человек едет в Европу и он причастен к деятельности ИГИЛ, или финансирует ее каким-либо образом, это уже будет означать уголовное преступление. Поэтому следует запретить им находиться в Европе и заморозить их активы. То есть подход должен быть целостным в том контексте, что организации, подобные «Вагнеру», сугубо террористические», - подчеркнул глава МИД Эстонии.

Ранее именно Урмас Рейнсалу передал Гааге наручники для основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Как пояснил дипломат, это был его ответ на «окровавленную» кувалду, которую передал в Европарламент юрист Пригожина.