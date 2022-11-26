США и Россия хотят разместить войска в районах, на которые нацелена Турция о развитии ситуации
Вооруженные силы Турции продолжают подготовку к наземной операции на севере Сирии против подразделений «Сирийских демократических сил», ядро которых составляют курдские боевики РПК/ОНС с западного берега реки Евфрат.
Как сообщают корреспонденты турецких СМИ в регионе, минувшей ночью турки нанесли мощные артиллерийские и авиационные удары по многочисленным позициям «Сирийских демократических сил». Одновременно армия Турции подавила в районе Зап на севере Ирака несколько позиций боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), а также продолжала концентрировать в этом регионе военную технику и живую силу.
Источники, близкие к правительству Турции, сообщают, что целью планируемой операции являются города Кобани, Манбидж и Тель-Рифат. Передача этих населенных пунктов под контроль турецкой армии и ее союзников из оппозиционной режиму Асада «Сирийской национальной армии» позволит Анкаре достичь желаемой цели и создать на севере Сирии тридцатикилометровую буферную зону.
По другим данным, США и Россия по отдельности ведут переговоры с Мазлумом Абди, командующим «Сирийскими демократическими силами». Цель этих переговоров - не допустить начала военной операции Турции, принудив курдов уйти с левого берега Евфрата. При этом на территориях, которые они покинут, и Вашингтон, и Москва хотят разместить свои воинские подразделения.
Турецкая газета «Миллийет» со ссылкой на свои источники в регионе сообщает, что Россия предложила курдам отойти на стратегически важную трассу М4, которая пересекает провинцию Идлиб, и передать правительственным силам Сирии все территории, которые они на данный момент контролируют.
«Если «Сирийские демократические силы» примут предложение русских, - пишет «Миллийет», - то территорию, которую они покинут, сразу же займут российские войска вместе с регулярной армией Башара Асада».
Одновременно англоязычное издание «Al Mayadeen» пишет в этой связи, что предложение РФ обсуждалось на встрече командующего российскими войсками в Сирии генерала Александра Чайко с командующим «Сирийскими демократическими силами» Мазлумом Абди.
С ним же встретились представители международной коалиции во главе с США. На переговорах, которые проходили в городе Камышлы, американцы призвали Абди отойти на 30 километров от границ Турции, а в качестве гарантий защиты его армии от атак Турции заверили, что разместят на этих территориях свой воинский контингент.
«Al Mayadeen» добавляет в этой связи, что Анкара негативно относится к российско-американскому плану.
Тем временем, США концентрируют на севере Сирии дополнительные военные силы. Накануне в Сирию через пограничный переход Аль-Валид на границе с Ираком въехали сто грузовиков с военной техникой и вооружением, которые были доставлены на базу США в районе Тель-Бедир.
Сообщается, что за последний месяц США направили из Ирака на север Сирии не менее шести таких конвоев снабжения.