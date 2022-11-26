Как сообщают корреспонденты турецких СМИ в регионе, минувшей ночью турки нанесли мощные артиллерийские и авиационные удары по многочисленным позициям «Сирийских демократических сил». Одновременно армия Турции подавила в районе Зап на севере Ирака несколько позиций боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), а также продолжала концентрировать в этом регионе военную технику и живую силу.

Вооруженные силы Турции продолжают подготовку к наземной операции на севере Сирии против подразделений «Сирийских демократических сил», ядро которых составляют курдские боевики РПК/ОНС с западного берега реки Евфрат.

Источники, близкие к правительству Турции, сообщают, что целью планируемой операции являются города Кобани, Манбидж и Тель-Рифат. Передача этих населенных пунктов под контроль турецкой армии и ее союзников из оппозиционной режиму Асада «Сирийской национальной армии» позволит Анкаре достичь желаемой цели и создать на севере Сирии тридцатикилометровую буферную зону.

По другим данным, США и Россия по отдельности ведут переговоры с Мазлумом Абди, командующим «Сирийскими демократическими силами». Цель этих переговоров - не допустить начала военной операции Турции, принудив курдов уйти с левого берега Евфрата. При этом на территориях, которые они покинут, и Вашингтон, и Москва хотят разместить свои воинские подразделения.

Турецкая газета «Миллийет» со ссылкой на свои источники в регионе сообщает, что Россия предложила курдам отойти на стратегически важную трассу М4, которая пересекает провинцию Идлиб, и передать правительственным силам Сирии все территории, которые они на данный момент контролируют.