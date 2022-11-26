Премьер-лига: «Карабах» не смог обыграть «Зиря»

Сегодня состоялись еще два матча 15-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

Чемпион страны «Карабах» принимал «Зиря» и не смог обыграть соперника – 0:0. В другом матче дня «Шамахы» и «Кяпяз» сыграли вничью 1:1.

Напомним, вчера «Нефтчи» одолел «Сабаил» - 3:1.

Завтра будут сыграны два оставшихся матча 15-го тура: «Туран-Товуз» - «Сабах» (время начала – 14:00) и «Сумгаит» - «Габала» (16:30).

Турнирное положение:

1. «Карабах» - 41 очко (15 матчей)

2. «Сабах» - 35 (14)

3. «Нефтчи» - 32 (15)

4. «Зиря» - 23 (15)

5. «Габала» - 20 (14)

6. «Туран-Товуз» - 16 (14)

7. «Шамахы» - 11 (15)

8. «Сабаил» - 10 (15)

9. «Кяпяз» - 10 (15)

10. «Сумгаит» - 5 (14).