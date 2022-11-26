Премьер-лига: «Карабах» не смог обыграть «Зиря»
Сегодня состоялись еще два матча 15-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
Чемпион страны «Карабах» принимал «Зиря» и не смог обыграть соперника – 0:0. В другом матче дня «Шамахы» и «Кяпяз» сыграли вничью 1:1.
Напомним, вчера «Нефтчи» одолел «Сабаил» - 3:1.
Завтра будут сыграны два оставшихся матча 15-го тура: «Туран-Товуз» - «Сабах» (время начала – 14:00) и «Сумгаит» - «Габала» (16:30).
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 41 очко (15 матчей)
2. «Сабах» - 35 (14)
3. «Нефтчи» - 32 (15)
4. «Зиря» - 23 (15)
5. «Габала» - 20 (14)
6. «Туран-Товуз» - 16 (14)
7. «Шамахы» - 11 (15)
8. «Сабаил» - 10 (15)
9. «Кяпяз» - 10 (15)
10. «Сумгаит» - 5 (14).