Экс-глава МВД Нахчывана выпущен на свободу

Арестованный бывший министр внутренних дел Нахчыванской АР Ахмед Ахмедов выпущен на свободу, пишут азербайджанские СМИ.

Отмечается, что, выйдя на свободу, Ахмедов был госпитализирован из-за проблем со здоровьем.

Отметим, что Ахмедов до 2017 года работал министром внутренних дел Нахчыванской Автономной Республики.

В 2021 году Военный суд Автономной Республики приговорил его к 11 годам лишения свободы.

Несколько дней назад азербайджанские СМИ сообщали о том, что Ахмедов обратился в Верховный суд с ходатайством об освобождении.