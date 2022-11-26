Швейцарская газета раскритиковала антиазербайджанскую резолюцию Сената Франции

Сенат Франции принимает резолюции, которые открыто подыгрывают газовому шантажу Путина, пишет крупнейшая швейцарская экономическая франкоязычная газета L'Agefi, комментируя принятую Сенатом Франции 15 ноября 2022 года резолюцию, призывающую правительство страны ввести санкции против Азербайджана.

«Сенат Франции принимает резолюции, которые открыто подыгрывают газовому шантажу Путина. Непонятно, как эта резолюция связана с экономическими интересами самой Франции в условиях серьезного энергетического кризиса»,- подчеркивается в материале.

В статье также отмечается, что сама Франция параллельно просит энергоресурсы у союзника России - Алжира, с которым депутаты Европарламента предлагают разорвать отношения за поддержку войны в Украине.