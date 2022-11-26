Минобороны: Миротворцы должны прекратить использовать понятие «Нагорный Карабах»
Несмотря на неоднократное недовольство, высказанное Министерством обороны Азербайджана, в официальной информации миротворческого контингента России продолжают упоминаться армянские названия азербайджанских населенных пунктов, говорится в сообщении оборонного ведомства.
«Обозначение Карабахского экономического района как «территории Нагорного Карабаха» должно быть прекращено. В целом, недопустимо обозначать азербайджанские территории вымышленными армянскими топонимами.Призываем командование российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана, указывать названия населенных пунктов Азербайджана в соответствии с направляемыми им официальными документами. В официальном бюллетене миротворческого контингента Российской Федерации, опубликованном на официальном сайте Минобороны России от 28 ноября, азербайджанские населенные пункты, упомянутые как «Мардакерт», «Мартуни», «Мадагиз» и «Гетаван» должны называться АГДЕРЕ, ХОДЖАВЕНД, СУГОВУШАН и ГОЗЛУКЁРПЮ, соответственно», - подчеркнули в Минобороны.