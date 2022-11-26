Новые подробности коррупционных схем Салима Муслимова

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего министра труда и социальной защиты населения Салима Муслимова, обвиняемого в превышении служебных полномочий и присвоении 27 миллионов манатов бюджетных денег, во взяточничестве.

В суде было отмечено, что у участвующей в тендере строительной компании обнаружили недостачу в размере 12 тысяч 201 манат. Свидетель сообщил, что строительная компания принадлежала Мушфигу Гурбанову, ныне покойному.

Другой свидетель Шукюр Османов в своих показаниях сообщил, что в Шабранском районе построено 5 частных домов для инвалидов.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, в процессе были допрошены свидетели уголовного дела. Сначала в качестве свидетеля был допрошен Анар Гулиев. Он рассказал, что родственник открыл фирму на его имя. Компания участвовала в тендерах, Гулиев подписывал документы, но денег за это не получал.

Позже в качестве свидетеля выступил допрошенный Фикрет Гурбанов, руководитель аптеки в Гяндже. В своих показаниях следствию он заявлял, что во времена Салима Муслимова город Гянджа заключил контракт на сумму 5800 манатов с Реабилитационным центром для инвалидов. Из уплаченных 5800 манатов 1400 были возвращены в качестве откатов.

Свидетель не подтвердил данные показания.

Судья заявил, что свидетель будет приглашен на следующее заседание, и ему представят контракт с Гянджинским реабилитационным центром для инвалидов.

Свидетель Руфат Керимов сообщил суду, что ранее занимал должность начальника отдела технического контроля управления строительства министерства:

«Я был сотрудником Натига Азизова. Нужно было приобрести квартиры для карабахских инвалидов. В связи с этим объявили тендер. Я также участвовал в нем в качестве представителя министерства».

По словам Керимова, он руководил куплей-продажей домов в Сумгаите, Гяндже и Мингячевире.

Свидетель далее заявил, что ездил в Мингячевир и Гянджу вместе с подрядчиком Ровшаном Халиловым. Последнего он описал как некомпетентного человека.

Ровшан Халилов, допрошенный в качестве свидетеля, в своих показаниях подтвердил, что участвовал в покупке домов для участников войны и семей шехидов в Гяндже и Мингячевире. Согласно показаниям свидетеля, он лично передавал начальнику управления министерства Натигу Азизову собранные деньги.

Свидетель Рамиль Салманов сообщил суду, что ранее работал консультантом в Сальянском районном отделении Госфонда соцзащиты. По словам свидетеля, позже он передал 20 тысяч манатов Аждару Джабиеву (находится под арестом - прим. ред.) для назначения начальником Нефтчалинского районного отдела ГФСЗ.

Другой свидетель Сафаят Шихалиев рассказал, что его компания построила 24 дома для членов семей шехидов и ветеранов. Сообщалось, что на строительство домов Натигу Азизову было выделено 63 тысячи манатов.

За 28 домов, построенных в Сальянском и Нефтчалинском районах, Натигу Азизову было передано 84 тысячи манатов.

Судебный процесс продолжится 5 декабря.