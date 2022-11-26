Очередная по счету акция «Открытый микрофон» ПО «Азеригаз» на сей раз состоялась в Загатальском районе, сообщили в пресс-службе ПО.

Большинство жителей местных сел в ходе «Мобильной приемной» хотели одного: газификации своих сел. В частности, с подобной просьбой обратились жители сел Юхары Чардахлар, Чобанкель, Гымыр, Базар, Мамрух, Муганлы и Гозбарах.

Один из местных жителей попросил заменить постоплатный (механический) газовый счетчик на предоплатный (карточный) в своем частном доме. Обращения, прозвучавшие на собрании, были зафиксированы руководителями Загатальского регионального управления по эксплуатации газа «Азеригаз».