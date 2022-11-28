Иранский Корпус снова угрожает Азербайджану вооруженным нападением

Так, в видеосюжете под названием «Сначала мы освободим Баку, потом – Иерусалим» показана проходящая через Азербайджан дорога из Ирана в Израиль (географически такой дороги не существует – ред.).

В хронике, подготовленной Институтом предпринимательства США совместно с Институтом изучения войны (ISW), говорится, что упомянутые видеоролики пронизаны риторикой, активно использовавшейся во время ирано-иракской войны.

Аналитические центры США, следящие за волной массовых протестов в Иране, отмечают, что в контексте «борьбы с внешними врагами» медиаканалы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) транслируют провокационные видеоролики пропагандистского содержания, в которых угрожают Азербайджану вооруженным нападением.

В отчете ISW отмечается, что в последнее время Иран значительно активизировал антиазербайджанскую пропаганду, обвиняя Баку в «разжигании протестов в Иране».

В уже упомянутом видео, выложенном 27 ноября в иранский сегмент социальных сетей, использовались пропагандистские клише, созданные идеологами КСИР в годы ирано-иракской войны.

Тогда, напомним, режим аятолл, чтобы оправдать объявленную им массовую мобилизацию, выступил с «патриотическим» лозунгом – «Дорога в Иерусалим проходит через Кербелу». То есть, ударим одновременно и по суннитскому Ираку, и по сионистскому Израилю.

Сегодня мы видим, как в этой притянутой за уши идеологеме КСИР место Ирака занял Азербайджан.

По мнению американских аналитиков, инициируя антиазербайджанские настроения, муллократический режим Ирана, прежде всего, стремится вдохновить личный состав Корпуса стражей исламской революции на защиту Исламской Республики от военных угроз, исходящих якобы от «неблагодарных соседей».

Американцы отмечают, что возвращение аятолл к пропагандистскому лозунгу 35-летней давности вовсе не случайно: слоган «Сначала мы освободим Баку, потом – Иерусалим» с подтекстом «Отечество в опасности!» не только отвлекает рядовых иранцев от социальных протестов, но и находит отклик у высокопоставленных офицеров КСИР, являющихся ветеранами ирано-иракской войны.

В ответ можно было бы ограничиться лаконичной фразой президента Ильхама Алиева, сказавшего после военных учений КСИР на нашей границе: «Азербайджан это не пугает!».

Но, наблюдая за метаниями геронтологической власти Исламской Республики, хочется также напомнить слова великой Маргарет Тэтчер:

«Любым нападкам только радуюсь – значит, других аргументов у противника не осталось».