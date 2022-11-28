Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) в рамках «Программы антидопингового просвещения, основанного на ценностях» провело серию мероприятий, которые охватили еще шесть районов страны.

На этот раз семинары AMADA были организованы совместно с Министерством науки и образования с участием спортивных школ, подведомственных Ленкоранско-Астаринскому региональному Управлению образования Министерства, а также в детско-юношеских спортивных шахматных школах, подведомственных республиканскому спортивному центру Təhsil («Образование»).

Антидопинговые семинары, проведенные в Ленкоранском, Астаринском, Масаллинском, Джалилабадском, Лерикском и Ярдымлинском районах южного региона Азербайджана, вызвали большой интерес среди спортсменов и их персонала. Так, в мероприятиях приняли участие около 700 спортсменов, преподавателей, тренеров и руководство спортивных школ, представляющих 11 видов спорта.

Участникам семинаров была представлена обширная информация об основных антидопинговых понятиях, - включая концепцию допинга, антидопинговые нарушения, допинг-тестирование и ценности чистого спорта. Участники также посмотрели видеоролики на тему антидопинга.

Помимо этого, были проведены интересные интерактивные игры и тесты с несовершеннолетними, подростками и юными спортсменами. Отличившиеся на семинарах спортсмены получили от AMADA различные подарки.

В рамках семинаров особое место заняла тема борьбы с наркотиками. Спортсменам была представлена информация о вреде наркотиков и их последствиях, а также была подчеркнута важность спортивных занятий в качестве способа воспрепятствования распространению наркотиков и других вредных привычек и ведения здорового образа жизни.

В рамках «Программы антидопингового просвещения, основанного на ценностях» AMADA продолжит серию образовательно-просветительских мероприятий и в других регионах страны.

Следует отметить, что ранее AMADA провела антидопинговые и антинаркотические просветительские мероприятия в городе Гянджа, в Евлахском, Шамкирском, Гёйгёльском и Товузском районах. Аналогичное мероприятие, состоявшееся в Геранбойском районе, носило региональный характер, - в программе просвещения приняли участие спортсмены и тренеры из Гянджи, Мингячевира, Барды, Гейгеля и Нафталана.