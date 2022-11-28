Байрамов и Чавушоглу провели телефонный разговор
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Стороны обсудили актуальные темы повестки двустороннего и регионального сотрудничества между Баку и Анкарой, а также вопросы координирования двух стран в рамках многосторонних платформ.
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